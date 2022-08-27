Данилов о "замораживании" войны: Важно не допустить "Минска-3", речь идет о всей Европе

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что нельзя допустить "замораживания" войны с Россией и принятия условного "Минска-3". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, цитирует его пресс-служба СНБО.

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По его словам, нынешнюю войну с Россией нельзя "замораживать" ни в коем случае, поскольку РФ рано или поздно все равно будет пытаться захватить территории Украины.

"В этой войне у каждой страны свои интересы, но необходимо не допустить условного "Минска-3", этого не воспримет наше общество. Условия Минска-1 и Минска-2 были абсолютно неприемлемыми для Украины", — сказал он.

Данилов отметил, что одни страны помогают Украине, а другие считают, что с российским диктатором Владимиром Путиным "нужно договориться", так как впереди сложная зима, а цены на газ значительно выросли.

"Наши граждане отдают свои жизни. Цена, которую платят украинцы как нация, очень дорого нам обходится. Речь идет о всей Европе, Украина — это рубеж, и если бы мы 24 февраля не дали отпор российской агрессии, то их танки были бы в Варшаве, Вильнюсе и других городах Европы", — подчеркнул секретарь СНБО.

По мнению Данилова, только полная нейтрализация российской агрессии будет означать победу в этой войне.

Он заявил, что граждане России начинают сомневаться в правильности войны с Украиной. Об этом свидетельствует закрытая социология.

Секретарь СНБО отметил, что россияне ведут информационную кампанию против президента Владимира Зеленского.

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Дмитрий Гриниченко

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