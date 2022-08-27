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Данилов: РФ ведет информационную кампанию против Зеленского, разгоняют усталость от войны

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 13:05
Данилов: РФ ведет информационную кампанию против Зеленского, разгоняют усталость от войны - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что россияне ведут информационную кампанию против президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, цитирует его пресс-служба СНБО.

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По его словам, Россия проводит "мощную" информационную кампанию против президента, а одним из продвигаемых нарративов российской пропаганды является тезис о том, что мир якобы "устал от войны" РФ против Украины. 

Данилов отметил, что это не соответствует действительности, а цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину. 

Секретарь СНБО подчеркнул, что военно-политическое руководство страны с первого дня большой войны с Россией работает как единая команда. 

"Каждый день на протяжении недели под руководством президента проходят встречи, рабочие совещания при участии ключевых представителей сектора безопасности и обороны, на которых нарабатываются важные управленческие решения", — сказал Данилов. 

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия война пропаганда дезинформация Алексей Данилов
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