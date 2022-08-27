Данилов: РФ ведет информационную кампанию против Зеленского, разгоняют усталость от войны
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что россияне ведут информационную кампанию против президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, цитирует его пресс-служба СНБО.
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По его словам, Россия проводит "мощную" информационную кампанию против президента, а одним из продвигаемых нарративов российской пропаганды является тезис о том, что мир якобы "устал от войны" РФ против Украины.
Данилов отметил, что это не соответствует действительности, а цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину.
Секретарь СНБО подчеркнул, что военно-политическое руководство страны с первого дня большой войны с Россией работает как единая команда.
"Каждый день на протяжении недели под руководством президента проходят встречи, рабочие совещания при участии ключевых представителей сектора безопасности и обороны, на которых нарабатываются важные управленческие решения", — сказал Данилов.
- Данилов комментируя успешные удары Вооруженных Сил Украины по мостам через Днепр, заявил, что Украина может каждый день дарить такие "подарки" оккупантам.
- По мнению Данилова, только полная нейтрализация российской агрессии будет означать победу в этой войне.
- Он заявил, что граждане России начинают сомневаться в правильности войны с Украиной. Об этом свидетельствует закрытая социология.
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