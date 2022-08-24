Путин торопится, но не надо думать, что он, поставив на карту все, остановится — Данилов

Российский диктатор Владимир Путин не остановится и попытается довести войну против Украины до "логического конца". Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью польской газете Wyborcza.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Путин поставил на карту все. Это будет самообман – думать, что он остановится.

"Сегодня он хочет сделать перерыв, потому что видит, что россияне "выгорают". Но мы знаем, как тяжело сегодня работает их военно-промышленный комплекс, мы знаем, сколько у них танков и ракет, которыми они оснащены", — сказал Данилов.

Он отметил, что уничтожить российскую армию нельзя быстро, так как РФ является большой колониальной страной, которая использует национальные меньшинства в войне против Украины.

"Если победит тоталитарное государство, этот бумеранг полетит по миру, любой, используя силу, сможет оккупировать какую-нибудь другую страну, и ситуация выйдет из-под контроля", — заявил он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Путин торопится, так как понимает, что через несколько лет в Украине появится новое поколение, не знакомое с пережитками коммунизма и СССР, которое будет строить страну.

Читайте также: В России ожидается серия терактов со стороны ФСБ с массовыми жертвами — Данилов

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.