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В России ожидается серия терактов со стороны ФСБ с массовыми жертвами — Данилов

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 12:13
В России ожидается серия терактов со стороны ФСБ с массовыми жертвами — Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время ожидается серия терактов в России с массовыми жертвами среди гражданских, организованных Федеральной службой безопасности РФ. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, в России падает уровень общественной поддержки войны против Украины, Кремль нуждается в "общественной мобилизации".

Он отметил, что ожидается организация серии террористических актов со стороны ФСБ в российских городах с массовыми жертвами среди гражданского населения, а убийство дочери пропагандиста Александра Дугина Дарьи является только первым в этом списке.

"Украина, в отличие от России, не воюет с мирным населением", — подчеркнул секретарь СНБО. 

  • 20 августа в России взорвали джип пропагандиста Дугина, в результате чего погибла его дочь.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву Дарьи Дугиной: "Мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство".
  • ФСБ объявила о раскрытии убийства, обвинив в нем якобы гражданку Украины Наталью Вовк, которая якобы работала на украинские спецслужбы. В "Азове" заявили, что эта женщина никогда не имела и не имеет никакого отношения к полку. 

Читайте также: США пока не дают оценки убийству в РФ пропагандистки Дугиной 

Дмитрий Гриниченко
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Россия война фсб теракты Алексей Данилов
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