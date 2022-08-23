В России ожидается серия терактов со стороны ФСБ с массовыми жертвами — Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время ожидается серия терактов в России с массовыми жертвами среди гражданских, организованных Федеральной службой безопасности РФ. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, в России падает уровень общественной поддержки войны против Украины, Кремль нуждается в "общественной мобилизации".

Он отметил, что ожидается организация серии террористических актов со стороны ФСБ в российских городах с массовыми жертвами среди гражданского населения, а убийство дочери пропагандиста Александра Дугина Дарьи является только первым в этом списке.

"Украина, в отличие от России, не воюет с мирным населением", — подчеркнул секретарь СНБО.

20 августа в России взорвали джип пропагандиста Дугина, в результате чего погибла его дочь.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву Дарьи Дугиной: "Мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство".

ФСБ объявила о раскрытии убийства, обвинив в нем якобы гражданку Украины Наталью Вовк, которая якобы работала на украинские спецслужбы. В "Азове" заявили, что эта женщина никогда не имела и не имеет никакого отношения к полку.

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Дмитрий Гриниченко

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