Женщина, которую ФСБ обвиняет в убийстве Дугиной, не имеет к нам отношения – "Азов"

Женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовала ФСБ РФ в своем отчете о расследовании теракта против дочери российского пропагандиста Александра Дугина Дарьи Дугиной, не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не имела. Заявление полка опубликовала его пресс-служба.

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"Так называемый документ, которым спецслужбы России пытаются доказать причастность "Азова" к подрыву авто Дарьи Дугиной, на самом деле является не более чем очередной "визитной карточкой Яроша", – говорится в заявлении.

Сам теракт в "Азове" назвали подготовкой к "трибуналу" над азовцами. "Ведь таким образом Россия подогревает общественное мнение своих граждан по поводу "необходимости" такого судилища", – отметили в полку.

"Мы категорически осуждаем это незаконное судилище над украинскими военными и призываем всех, в чьих силах остановить это, сделать все возможное, чтобы так называемого "трибунала" не произошло", – заявили в "Азове".

На обвинение отреагировала также пресс-служба Нацгвардии.

20 августа в России взорвали джип пропагандиста Дугина, в результате чего погибла его дочь.

Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву Дарьи Дугиной: "Мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство".

Сегодня ФСБ объявила о раскрытии убийства, обвинив в нем якобы гражданку Украины Наталью Вовк, которая якобы работала на украинские спецслужбы.

Вадим Ребрина

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