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Украина не имеет отношения к подрыву дочки Дугина – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 12:35
Украина не имеет отношения к подрыву дочки Дугина – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (скриншот/Youtube)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву Дарьи Дугиной. 

"Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", — сказал Подоляк в эфире национального телемарафона. 

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Он добавил, что подрыв дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина свидетельствует о борьбе за власть и влияние различных групп внутри России. 

Также советник главы ОП не исключает, что в России разгоняется истерия из-за смерти Дугиной, чтобы создать информационной почву для объявления массовой мобилизации. 

Вечером 20 августа в России взорвали автомобиль российского пропагандиста, Александра Дугина. В результате погибла его дочь Дарья, против которой были введены санкции Великобритании в рамках ограничений против России за вторжение в Украину.   

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Роман Брыль
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подрыв авто Александр Дугин офис президента михиал подоляк мобилизация в россии
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