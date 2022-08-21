Украина не имеет отношения к подрыву дочки Дугина – Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву Дарьи Дугиной.
"Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", — сказал Подоляк в эфире национального телемарафона.
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Он добавил, что подрыв дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина свидетельствует о борьбе за власть и влияние различных групп внутри России.
Также советник главы ОП не исключает, что в России разгоняется истерия из-за смерти Дугиной, чтобы создать информационной почву для объявления массовой мобилизации.
Вечером 20 августа в России взорвали автомобиль российского пропагандиста, Александра Дугина. В результате погибла его дочь Дарья, против которой были введены санкции Великобритании в рамках ограничений против России за вторжение в Украину.
- 20 августа в России взорвали джип пропагандиста Дугина, погибла его дочь.
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