ФСБ винит в подрыве Дугиной Украину. Подоляк удивился, что не "нашли" шеврон Азова

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал LIGA.net заявление ФСБ РФ о том, что за убийством дочки российского пропагандиста Дарьи Дугиной якобы стоят украинские спецслужбы. По словам Подоляка, удивительно, что россияне не "нашли" на месте преступление шеврон Азова или визитку Правого сектора.

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Сегодня ресурсы российских пропагандистов написали, что "ФСБ сообщила о раскрытии убийства российской журналистки Дарьи Дугиной". Россияне заявили, что убийство – это якобы дело рук украинских спецслужб, а исполнительницей была гражданка Украины Наталья Вовк. Она якобы приехала в РФ в июле вместе с дочкой, арендовала квартиру в доме Дугиной и следила за ней на авто, меняя номерные знаки.

Подоляк заявил, что нет никакого фактического доказательства "истории об украинке-взрывателе", так как нет четких следственных действий – "есть только стандартный набор клише для чисто информационного и пропагандистского обихода".

Советник главы ОП подчеркнул, что российская пропаганда "продолжает жить в вымышленной вселенной с распятыми детьми, боевыми голубями и украинскими нацистами".

Он подчеркнул, что никто не сомневался, что РФ обвинит Украину в гибели Дугиной, "но назначение виновной женщины с 12-летним ребенком – это нечто новое".

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"Удивительно, что на месте преступления не нашли шеврон Азова, визитку Правого сектора, эстонскую визу или значок НАТО", – заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина официально расценивает убийство Дугиной как часть внутривидовой борьбы в российских спецслужбах, попытку отвлечь внимание мира от военных преступлений России, избавиться от реноме страны-террориста, создать пропагандистский "символ" войны и запугать население.

Подоляк добавил, что эта история – очередное напоминание, что каждый депортированный украинец или беженец, пытающийся вынужденно добраться до Европы через Россию, может стать потенциальной мишенью для внутренних пропагандистских игр.

20 августа в России взорвали джип пропагандиста Дугина, в результате чего погибла его дочь.

Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву Дарьи Дугиной: "Мы не уголовное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство".

Оксана Житнюк

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