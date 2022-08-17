Подоляк ответил на пропаганду РФ о затягивании войны: Поставки оружия ВСУ ускорят финал

Передача Украине больших объемов западного оружия лишь ускорит окончание войны с Россией, а не затянет ее. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Вчера российский диктатор Владимир Путин заявил, что США якобы затягивают войну в Украине.

Подоляк же напомнил, что россияне полгода "дотла разрушают украинские города" и всерьез говорят при этом, что "это НАТО и США затягивают "конфликт в Украине"".

"Что же, на самом деле, только быстрая передача нам больших объемов тяжелой военной техники ускорит "торжественное бегство" российского войска за пределы Украины и финал войны", – написал советник главы ОП.

13 августа The New York Times написал, что Украина изменила военную стратегию в последние недели благодаря новому оружию.

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Марк Сировой

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