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Украина изменила военную стратегию в последние недели благодаря новому оружию – NYT

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 22:29
Украина изменила военную стратегию в последние недели благодаря новому оружию – NYT - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В последние недели Украина изменила стратегию с помощью нового дальнобойного оружия, полученного от западных партнеров, и преуспела в замедлении продвижения российских войск. Об этом говорится в материале The New York Times.   

Снабженная растущим арсеналом западного оружия большой дальности и с помощью партизан, Украина смогла нанести удар по российским войскам глубоко в тылу, нарушив критические линии снабжения и все чаще нанося удары по целям, которые имеют ключевое значение для боевого потенциала РФ. 

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Новое оружие также вынудило Россию перестроиться на поле боя, предоставив украинской армии некоторую передышку для принятия более стратегических решений. 

Новая стратегия хорошо подходит для контрнаступления на Херсон, снабжение которого зависит всего от четырех мостов через Днепр, считают в издании. 

Хотя украинские военные не добились значительных территориальных успехов, им удалось замедлить продвижение России и снизить потери.  

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Роман Брыль
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военная помощь Украине ВСУ Херсон дальнобойная артиллерия
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