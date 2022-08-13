Залужный: Пятая часть подразделений армии РФ в Украине разгромлена

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что пятая часть подразделений вооруженных сил РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Об этом Залужный сообщил в телефонном разговоре главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.

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"В ходе сегодняшнего телефонного разговора в очередной раз сверили оценки потерь россиян в этой войне. Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе – пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена", – подтвердил Залужный.

Главком ВСУ проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке и, в частности, подчеркнул, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта.

"Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня – я снова обратился с этим к нашим партнерам", – сказал Залужный.

18 июля главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что благодаря HIMARS удалось стабилизировать ситуацию на фронте.

29 июля Залужный обещал отомстить России за каждого погибшего или искалеченного украинца.

12 августа Ермак и Залужный созвонились с топ-лицами США. На повестке – пути доставки оружия.

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Роман Брыль

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