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Залужный: Пятая часть подразделений армии РФ в Украине разгромлена

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 19:57
Залужный: Пятая часть подразделений армии РФ в Украине разгромлена - Фото
Залужный и Милли (Фото - CinC AFU)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что пятая часть подразделений вооруженных сил РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Об этом Залужный сообщил в телефонном разговоре главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли. 

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"В ходе сегодняшнего телефонного разговора в очередной раз сверили оценки потерь россиян в этой войне. Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе – пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена", – подтвердил Залужный. 

Главком ВСУ проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке и, в частности, подчеркнул, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта.  

"Мы очень нуждаемся в усилении артиллерийского огня – я снова обратился с этим к нашим партнерам", – сказал Залужный. 

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Роман Брыль
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Валерий Залужный Марк Милли потери РФ главком всу
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