Залужный: Мы отомстим России за каждого погибшего или искалеченного

Зверства россиян, которые они творят над нашими военнопленными, вызывают ярость, и Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного. Об этом написал в Facebook Главком ВСУ Валерий Залужный.

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Главком подчеркнул, что Россия – это государство-террорист, и что "в отличие от российских военных преступников, мы соблюдаем нормы международного гуманитарного права".

"В то же время мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших собратьев, сосестер и мирных граждан... Знайте, враги, вам не будет места на Земле".

Он также напомнил, что военные преступления не имеют срока давности.

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Сергей Бережной

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