Залужный: Мы отомстим России за каждого погибшего или искалеченного
Зверства россиян, которые они творят над нашими военнопленными, вызывают ярость, и Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного. Об этом написал в Facebook Главком ВСУ Валерий Залужный.
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Главком подчеркнул, что Россия – это государство-террорист, и что "в отличие от российских военных преступников, мы соблюдаем нормы международного гуманитарного права".
"В то же время мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших собратьев, сосестер и мирных граждан... Знайте, враги, вам не будет места на Земле".
Он также напомнил, что военные преступления не имеют срока давности.
- 29 июля российские оккупанты уничтожили пункт содержания украинских военнопленных в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. По предварительным данным, погибли около 40 военнопленных, еще 130 бойцов получили ранения. В Генштабе заявили, что оккупанты сделали это, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР.
- Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке.
- В патронатной службе Азова заявили, что после обстрела российские пропагандисты начали психологическую спецоперацию против полка и украинского общества.
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