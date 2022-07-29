После убийства пленных в Еленовке Россия начала психологическую спецоперацию — Азов

После обстрела колонии с украинскими военнопленными в Еленовке российские пропагандисты начали психологическую спецоперацию против полка "Азов". Об этом сообщили в патронатной службе подразделения "Ангелы Азова".

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В "Азове" подтвердили удар россиян по колонии с пленными бойцами полка и заявили, что выясняют имена погибших и пострадавших, ответив, что на место выехал Международный комитет Красного Креста.

"Любая информация, которая сейчас появляется в российских каналах и других СМИ, является психологической спецоперацией против "Азова" и украинского общества. Поэтому призываем дождаться проверенных данных", — сказано в заявлении.

Российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию с пленными, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов Л/ДНР.

Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке.

Также в сети появилось видео, на котором российский военный отрезает тестикулы украинскому пленному. В Офисе президента пообещали найти каждого причастного к пыткам.

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Дмитрий Гриниченко

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