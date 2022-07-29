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После убийства пленных в Еленовке Россия начала психологическую спецоперацию — Азов

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 15:53
После убийства пленных в Еленовке Россия начала психологическую спецоперацию — Азов - Фото
Полк Азов, Фото: azov.org.ua

После обстрела колонии с украинскими военнопленными в Еленовке российские пропагандисты начали психологическую спецоперацию против полка "Азов". Об этом сообщили в патронатной службе подразделения "Ангелы Азова". 

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В "Азове" подтвердили удар россиян по колонии с пленными бойцами полка и заявили, что выясняют имена погибших и пострадавших, ответив, что на место выехал Международный комитет Красного Креста. 

"Любая информация, которая сейчас появляется в российских каналах и других СМИ, является психологической спецоперацией против "Азова" и украинского общества. Поэтому призываем дождаться проверенных данных", — сказано в заявлении. 

Читайте также: Подоляк об убийстве пленных в Еленовке: Россияне хотят настроить другие страны против ВСУ 

Дмитрий Гриниченко
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