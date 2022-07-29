Подоляк об убийстве пленных в Еленовке: Россияне хотят настроить другие страны против ВСУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ударом по колонии с украинскими военнопленными в Еленовке россияне хотят настроить население других стран против Вооруженных Сил Украины. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, россияне нанесли спланированный удар по колонии с украинскими пленными в Еленовке, так как там нет оперативных военных целей для ВСУ, которые имеют все инструменты для идентификации объектов, подлежащих уничтожению.

Он отметил, что оперативная и масштабная информационная кампания российской пропаганды указывает на то, что это было спланированное преступление оккупантов и "операция под ложным флагом".

Целью убийства пленных Подоляк назвал попытку скрыть свидетельства масштабов военных преступлений россиян в Украине, сорвать обмены пленными и дискредитировать ВСУ, настроив против них население других стран.

"Мотив ясен. В любом случае имеет место умышленное, циничное, продуманное массовое убийство россиянами украинских пленных, которое будет расследоваться Офисом Генерального прокурора и международными следственными группами. Очевидно, что по мере надвигающихся поражений Россия будет прибегать к новым людоедским провокациям, чтобы промоутировать их на глобальные рынки. Требуем немедленной и жесткой реакции ООН и других международных организаций — Россию следует исключить из любых международных институтов", — написал Подоляк

Российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию с пленными, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов Л/ДНР.

Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке.

Также в сети появилось видео, на котором российский военный отрезает тестикулы украинскому пленному. В Офисе президента пообещали найти каждого причастного к пыткам.

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Дмитрий Гриниченко

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