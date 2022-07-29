UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк об убийстве пленных в Еленовке: Россияне хотят настроить другие страны против ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 13:44
Подоляк об убийстве пленных в Еленовке: Россияне хотят настроить другие страны против ВСУ - Фото
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ударом по колонии с украинскими военнопленными в Еленовке россияне хотят настроить население других стран против Вооруженных Сил Украины. Об этом он написал в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, россияне нанесли спланированный удар по колонии с украинскими пленными в Еленовке, так как там нет оперативных военных целей для ВСУ, которые имеют все инструменты для идентификации объектов, подлежащих уничтожению. 

Он отметил, что оперативная и масштабная информационная кампания российской пропаганды указывает на то, что это было спланированное преступление оккупантов и "операция под ложным флагом". 

Целью убийства пленных Подоляк назвал попытку скрыть свидетельства масштабов военных преступлений россиян в Украине, сорвать обмены пленными и дискредитировать ВСУ, настроив против них население других стран. 

"Мотив ясен. В любом случае имеет место умышленное, циничное, продуманное массовое убийство россиянами украинских пленных, которое будет расследоваться Офисом Генерального прокурора и международными следственными группами. Очевидно, что по мере надвигающихся поражений Россия будет прибегать к новым людоедским провокациям, чтобы промоутировать их на глобальные рынки. Требуем немедленной и жесткой реакции ООН и других международных организаций — Россию следует исключить из любых международных институтов", — написал Подоляк 

Читайте также: "Дайте ВСУ танки и ATACMS". В США отреагировали на видео с кастрацией украинского пленного

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война военные преступления пленные михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 