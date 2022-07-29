"Достанем всех". У Зеленского отреагировали на видео с нанесением увечий пленному из ВСУ

Украина достанет всех российских военных, которые причастны к пыткам украинских пленных. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он отметил, что российские пропагандисты "с восхищением" показали, как военные РФ наносили увечья украинскому пленному.

"Все, что нужно понимать миру: Россия – страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать наказания российским палачам. Всех идентифицируем. Каждого достанем", – подытожил Подоляк.

Вчера в сети появились кадры, на которых один из российских военных отрезает тестикулы связанному украинскому военнопленному. Оно стало вирусным в соцсетях, в частности на популярной в США платформе Reddit, где Россию в комментариях уже сравнивают с террористами ИГИЛ.

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Марк Сировой

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