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"Достанем всех". У Зеленского отреагировали на видео с нанесением увечий пленному из ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 11:25
Михаил Подоляк (фото - ОП)

Украина достанет всех российских военных, которые причастны к пыткам украинских пленных. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он отметил, что российские пропагандисты "с восхищением" показали, как военные РФ наносили увечья украинскому пленному.

"Все, что нужно понимать миру: Россия – страна людоедов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать наказания российским палачам. Всех идентифицируем. Каждого достанем", – подытожил Подоляк.

  • Вчера в сети появились кадры, на которых один из российских военных отрезает тестикулы связанному украинскому военнопленному. Оно стало вирусным в соцсетях, в частности на популярной в США платформе Reddit, где Россию в комментариях уже сравнивают с террористами ИГИЛ.

Читайте также: "Дайте ВСУ танки и ATACMS". В США отреагировали на видео с кастрацией украинского пленного

Марк Сировой
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ВСУ пленный армия рф кастрация михаил подоляк войска россии
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