Ермак и Залужный созвонились с топ-лицами США. На повестке – пути доставки оружия

Глава Офиса президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудили с топ-лицами США, как улучшить пути поставки оружия в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Собеседниками Ермака и Залужного были советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, глава комитета начальников штабов Марк Милли и замглавы Госдепа по политическим вопросам Колин Каль.

Отмечается, что стороны обсуждали "возможности оптимизации логистических коридоров", чтобы повысить стойкость Украины. Также собеседники обменялись мнениями о перспективах активизации диалогов.

Ермак отдельно поблагодарил США и американский народ за поддержку Украины в борьбе с российскими оккупантами.

8 августа США анонсировали предоставление Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд. В него войдут, в частности, Javelin, ракеты для HIMARS и NASAMS.

11 августа на встрече в Копенгагене 26 стран договорились об оборонной помощи Украине на более $1,55 млрд.

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Марк Сировой

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