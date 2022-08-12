Ермак и Залужный созвонились с топ-лицами США. На повестке – пути доставки оружия
Глава Офиса президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудили с топ-лицами США, как улучшить пути поставки оружия в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Собеседниками Ермака и Залужного были советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, глава комитета начальников штабов Марк Милли и замглавы Госдепа по политическим вопросам Колин Каль.
Отмечается, что стороны обсуждали "возможности оптимизации логистических коридоров", чтобы повысить стойкость Украины. Также собеседники обменялись мнениями о перспективах активизации диалогов.
Ермак отдельно поблагодарил США и американский народ за поддержку Украины в борьбе с российскими оккупантами.
- 8 августа США анонсировали предоставление Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд. В него войдут, в частности, Javelin, ракеты для HIMARS и NASAMS.
- 11 августа на встрече в Копенгагене 26 стран договорились об оборонной помощи Украине на более $1,55 млрд.
Читайте также: "Они не нужны сотнями". В США объяснили, почему новых HIMARS нет в пакете помощи Украине
Комментарии