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Ермак и Залужный созвонились с топ-лицами США. На повестке – пути доставки оружия

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 10:26
Ермак и Залужный созвонились с топ-лицами США. На повестке – пути доставки оружия - Фото
Валерий Залужный и Андрей Ермак (фото - ОП)

Глава Офиса президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудили с топ-лицами США, как улучшить пути поставки оружия в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Собеседниками Ермака и Залужного были советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, глава комитета начальников штабов Марк Милли и замглавы Госдепа по политическим вопросам Колин Каль.

Отмечается, что стороны обсуждали "возможности оптимизации логистических коридоров", чтобы повысить стойкость Украины. Также собеседники обменялись мнениями о перспективах активизации диалогов.

Ермак отдельно поблагодарил США и американский народ за поддержку Украины в борьбе с российскими оккупантами.

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Марк Сировой
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ВСУ оружие вооружение Валерий Залужный логистика военная помощь Марк Милли андрей ермак Джейк Салливан колин каль
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