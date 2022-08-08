Javelin, ракеты для HIMARS и NASAMS: США выделяют новый пакет военной помощи Украине

США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд. Он включает в себя боеприпасы для HIMARS и NASAMS, переносные ракетно-зенитные комплексы Javelin, бронированные авто и другую военную помощь. Список опубликован на сайте Пентагона.

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Новый пакет военной помощи администрации Президента США Джо Байдена для Украины на $1 млрд включают в себя:

- дополнительные боеприпасы для HIMARS;

- 75 000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;

- 20 120-мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним;

- боеприпасы для NASAMS;

- 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;

- 50 бронированных медицинских автомобилей;

- противопехотные боеприпасы Claymore;

- взрывчатые вещества С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;

- медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.

1 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $550 млн, который включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и 155-мм артиллерийских систем.

Оксана Житнюк

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