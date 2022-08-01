США выделили новый пакет военной помощи для Украины на $550 млн

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Сегодня, 1 августа, США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $550 млн, который будет включать боеприпасы для РСЗО HIMARS и 155-мм артиллерийских систем. Об этом сообщил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

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Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине помощи уже на $8 млрд.

Также Кирби сообщил, что сегодня состоялись телефонные разговоры с представителями власти Украины госсекретаря США Энтони Блинкена, советника хозяина Белого домапрезидента по национальной безопасности Джейка Салливана и председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли.

CNN со ссылкой на Пентагон уточняет, что Украина получит 75 000 боеприпасов к артиллерийским системам.

ДОПОЛНЕНО В 22:36. Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Сегодня в Украину прибыли еще четыре американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Вадим Ребрина

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