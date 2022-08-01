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В Украину прибыли еще четыре системы HIMARS – Резников

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 15:44
В Украину прибыли еще четыре системы HIMARS – Резников - Фото
Фото: Twitter Резникова

В Украину прибыли еще четыре американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

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"4 дополнительные HIMARS прибыли в Украину... Мы доказали, что мы умелые операторы этого оружия. Звук залпа HIMARS стал главным хитом этого лета на фронте!"- написал Резников.

СПРАВКА. М142 HIMARS – американская многофункциональная ракетная установка, которая способна бить залпом из шести ракет или одной оперативно-тактической ракетой. Украине поставили снаряды GMLRS, которые летят на 70 км, что в два раза больше диапазона действия 155-мм гаубицы М777. Ракеты ATACMS, которыми HIMARS способны стрелять на 300+ км, Вашингтон пока не дает. Украина пообещала не бить с помощью HIMARS вглубь России.
  • 23 июня первые четыре HIMARS прибыли в Украину
  • 26 июля Министерство обороны США объявило об очередном пакете помощи Украине, который будет включать четыре дополнительные системы HIMARS, что дает Украине в общей сложности 16 таких систем; четыре командно-штабные машины; дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и прочее снаряжение; 36 000 снарядов калибра 105 мм.
  • Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что западные партнеры нацелены поставить от 25 до 30 ракетных установок залпового огня, HIMARS и MLRS Украине.

Читайте также: США делают все, чтобы как можно быстрее доставить в Украину HIMARS – Пентагон

Наталия Фреик
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Алексей Резников США ВСУ война военная помощь HIMARS
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