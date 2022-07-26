США делают все, чтобы как можно быстрее доставить в Украину HIMARS – Пентагон
Министр обороны США Ллойд Остин заверил украинского коллегу Алексея Резникова в том, что Соединенные Штаты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее доставить военное оборудование в Украину. Об этом Остин написал в Twitter.
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"Сегодня днем я разговаривал по телефону со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Я заверил его, что мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее доставить оборудование в Украину для противодействия российской агрессии", – написал он.
В пресс-службе Пентагона сообщили, что Остин обсудил с Резниковым итоги недавней встречи формате "Рамштайн" и текущую помощь Украине в области безопасности, в том числе недавнее обязательство США предоставить дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS.
"Госсекретарь Остин заверил министра Резникова в том, что Соединенные Штаты прилагают все возможные усилия для доставки оборудования в Украину. Министр Резников также представил обновленную информацию о ситуации на местах. Два лидера договорились оставаться в тесной координации", – говорится в сообщении.
- 26 июля Министерство обороны США объявило об очередном пакете помощи Украине в области безопасности, который будет включать в себя четыре дополнительные системы HIMARS, что дает Украине в общей сложности 16 таких систем; четыре командно-штабные машины; дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и прочее снаряжение; 36 000 снарядов калибра 105 мм.
- Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что западные партнеры нацелены поставить от 25 до 30 ракетных установок залпового огня, HIMARS и MLRS Украине.
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