Конгрессмен США: Наша цель – поставить 25-30 HIMARS и MLRS в Украину
Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что западные партнеры нацелены поставить от 25 до 30 ракетных установок залпового огня, HIMARS и MLRS, Украине. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.
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По его словам, США и их союзники готовы предоставить Украине столько HIMARS, сколько смогут, но речь идет не о 50-ти таких установках.
"Не факт, что в нашем арсенале есть 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества 25-30 ракетных установок залпового огня. Это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других (стран. — Ред.)", – сообщил Адам Смит.
Конгрессмен отметил, что США будет сложно поставить 50 или 60 установок, о необходимости которых ранее сообщал министр обороны Алексей Резников для сдерживания российских атак по Украине.
"Но мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", – добавил конгрессмен.
- Вчера, 22 июля, США объявили о дополнительном пакете помощи для Украины, который будет включать в себя четыре РСЗО HIMARS в придачу к 16, о поставках которых сообщалось ранее.
- 19 июля, Резников заявил, что для обороны Украине нужно как минимум 50 установок HIMARS и M270, а для наступления — 100.
- Украинские военные бьют из HIMARS по складам и штабам в тылу россиян.
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