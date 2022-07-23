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Конгрессмен США: Наша цель – поставить 25-30 HIMARS и MLRS в Украину

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 23:18
Конгрессмен США: Наша цель – поставить 25-30 HIMARS и MLRS в Украину - Фото
Адам Смит ( Фото: ЕРА)

Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что западные партнеры нацелены поставить от 25 до 30 ракетных установок залпового огня, HIMARS и MLRS, Украине. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

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По его словам, США и их союзники готовы предоставить Украине столько HIMARS, сколько смогут, но речь идет не о 50-ти таких установках.

"Не факт, что в нашем арсенале есть 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества 25-30 ракетных установок залпового огня. Это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других (стран. — Ред.)", – сообщил Адам Смит. 

Конгрессмен отметил, что США будет сложно поставить 50 или 60 установок, о необходимости которых ранее сообщал министр обороны Алексей Резников для сдерживания российских атак по Украине. 

"Но мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", – добавил конгрессмен.

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Наталия Фреик
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