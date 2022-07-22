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Четыре HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost. США объявили о новом пакете помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 21:43
Четыре HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost. США объявили о новом пакете помощи Украине - Фото
Джон Кирби (скриншот видео)

Белый дом объявил о дополнительном пакете помощи для Украины на $270 млн, который будет включать в себя четыре РСЗО HIMARS и 580 беспилотников Phoenix Ghost. Об этом заявил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает The Washington Post.

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СПРАВКА. Беспилотник Phoenix Ghost был разработан американскими Военно-воздушными силами и компанией Aevex специально под потребности Украины, сообщали ранее в Пентагоне. По словам Джона Кирби, Phoenix Ghost имеет аналогичные возможности с дроном-камикадзе Switchblade, но не одинаковые. Различия этих БПЛА он не назвал, однако отметил: опытным операторам беспилотников нужна минимальная подготовка для использования Phoenix Ghost.

CNN уточняет, что в новый пакет также войдут четыре командно-штабные машины, 36 000 патронов калибра 105 мм, 3000 противотанковых орудий, запчасти и другое оборудование.

  • Ранее сегодня, 22 июля, Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден утвердил еще один транш оборонной помощи для Украины, санкционировав дополнительную помощь в размере до $175 млн.
Вадим Ребрина
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БПЛА HIMARS джон кирби Phoenix Ghost
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