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Байден утвердил дополнительную оборонную помощь Украине на $175 млн

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 20:57
Байден утвердил дополнительную оборонную помощь Украине на $175 млн - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден утвердил еще один транш оборонной помощи для Украины, санкционировав дополнительную помощь в размере до $175 млн, говорится в служебной записке Белого дома.

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Согласно тексту документа, средства выделяются "на оборонные материалы и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение".

  • 19 июля пресс-представитель Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в ближайшие несколько дней США объявят о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут РСЗО HIMARS и артиллерийские боеприпасы.

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Вадим Ребрина
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