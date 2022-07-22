Байден утвердил дополнительную оборонную помощь Украине на $175 млн

Президент США Джо Байден утвердил еще один транш оборонной помощи для Украины, санкционировав дополнительную помощь в размере до $175 млн, говорится в служебной записке Белого дома.

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Согласно тексту документа, средства выделяются "на оборонные материалы и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение".

19 июля пресс-представитель Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в ближайшие несколько дней США объявят о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут РСЗО HIMARS и артиллерийские боеприпасы.

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Вадим Ребрина

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