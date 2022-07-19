Больше HIMARS: Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

В ближайшие несколько дней США объявят о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут РСЗО HIMARS и артиллерийские боеприпасы. Об этом заявил на брифинге пресс-представитель Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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Кирби сказал, что это будет уже 16-й транш помощи, выделенный администрацией президента США Джо Байдена в рамках одобренного Конгрессом финансирования.

В этот пакет военной помощи войдут мобильные РСЗО HIMARS, снаряды для реактивных систем залпового огня, а также артиллерийские боеприпасы.

Сегодня посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала возможность получения Украиной для использования с HIMARS оперативно-тактических ракет ATACMS, которые могут бить на расстояние до 300 км.

10 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что американские ракетные системы HIMARS принципиально изменили ситуацию на поле боя.

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Сергей Бережной

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