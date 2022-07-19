Посол в США о ракетах ATACMS для HIMARS: Не буду раскрывать детали, удивим РФ на поле боя
Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала возможность получения Украиной оперативно-тактических ракет ATACMS для системы HIMARS, которые могут бить на расстояние 300 км. Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.
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По ее словам, с самого начала полномасштабной войны России против Украины все запросы украинской стороны по военной помощи зависели от текущей ситуации на фронте, а также от понимания планов на будущее.
"Мы обсуждаем с нашими партнерами, я здесь не буду вдаваться в детали, как мы говорим, лучше мы чем-то удивим россиян на поле боя, но мы обсуждаем все возможности", — сказала Маркарова.
Посол отметила, что министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба активно работают над увеличением военной помощи США для Украины, а также получением новых возможностей.
- Маркарова заявила, что американцы восхищены тем, как Вооруженные Силы Украины используют ракетную систему HIMARS на поле боя.
- Она также рассказала, что ленд-лиз является дополнительным инструментом военной помощи Украине со стороны США, который пока не работает, так как американцы передают военную помощь через три действующие программы.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что американские ракетные системы HIMARS сделали огромную разницу на поле боя.
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