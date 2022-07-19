Посол в США о ракетах ATACMS для HIMARS: Не буду раскрывать детали, удивим РФ на поле боя

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала возможность получения Украиной оперативно-тактических ракет ATACMS для системы HIMARS, которые могут бить на расстояние 300 км. Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.

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По ее словам, с самого начала полномасштабной войны России против Украины все запросы украинской стороны по военной помощи зависели от текущей ситуации на фронте, а также от понимания планов на будущее.

"Мы обсуждаем с нашими партнерами, я здесь не буду вдаваться в детали, как мы говорим, лучше мы чем-то удивим россиян на поле боя, но мы обсуждаем все возможности", — сказала Маркарова.

Посол отметила, что министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба активно работают над увеличением военной помощи США для Украины, а также получением новых возможностей.

СПРАВКА. ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Разные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS . ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Разные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам и штабам в тылу россиян.

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Дмитрий Гриниченко

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