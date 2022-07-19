Ленд-лиз — это дополнительный инструмент, который работает "немного иначе" — посол в США
Ленд-лиз является дополнительным инструментом военной помощи Украине со стороны США, который пока не работает, так как американцы передают военную помощь через три действующие программы. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Радио Свобода.
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По ее словам, закон о ленд-лизе предусматривает передачу Украине американского оружия по различным программам аренды или лизинга, однако этот инструмент пока не используется, так как США передают военную помощь Украине через три имеющихся программы, по которым можно как выделить оружие, которое есть на вооружении США, так и купить новое у военной индустрии.
"Конечно, мы не исключаем вариант и мы очень рады, что этот законопроект был принят, потому что он фактически предоставляет еще один инструмент, который в случае, например, когда не будет хватать средств через имеющиеся программы, или в случае наличия гораздо большего количества оружия, которое можно будет выделить, его можно будет применить. И на сегодняшний день мы на таком рабочем уровне прорабатываем, как это может быть. Потому что именно американская сторона должна определиться, и закон поручает непосредственно американской стороне администрации найти механизмы, наработать, как это может быть использовано", — заявила посол.
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- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что благодаря своевременному прибытию ракетных систем залпового огня М142 HIMARS удалось стабилизировать ситуацию на фронте.
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