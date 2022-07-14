В приоритете – бесплатная помощь. У Байдена объяснили, почему пока не используют ленд-лиз

США сейчас сосредоточены на предоставлении Украине помощи, за которую не надо возвращать деньги. Об этом заявили в Белом доме в ответ на запрос Голоса Америки о статусе ленд-лиза.

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Журналист Голоса Америки Остап Ярыш объяснил, что 9 июля прошел дедлайн, когда президент США Джо Байден должен был установить процедуру к ленд-лизу. Журналисты попросили прокомментировать статус этой программы.

В Белом доме ответили, что сейчас ставят в приоритет помощь, за которую Украине позже не нужно будет возвращать деньги в отличие от ленд-лиза.

Последние поставки американского оружия Украине были как раз по безвозмездным программам – в рамках Инициативы способствования безопасности Украины (USAI) и программы президентских полномочий.

Администрация Байдена использует для них деньги из пакета на $40 млрд, который весной выделил Конгресс США. Эту сумму надо потратить до конца фискального года, который наступит в конце сентября.

В то же время координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что администрация Байдена все еще рассматривает полномочия, которые предоставляет программа ленд-лиза. При этом он напомнил, что на прошлой неделе Байден подписал выделение нового пакета военной помощи Украине на $400 млн.

"У нас уже есть много полномочий, и мы их используем", – сказал Кирби.

СПРАВКА. Механизм ленд-лиза расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставкам военной помощи Украине. Фактически он позволяет отдавать в долг или лизинг военное оборудование по упрощенным и ускоренным (без специального выделения денег Конгрессом) процедурам.

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Марк Сировой

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