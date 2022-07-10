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HIMARS, гаубицы и вертолеты. Пентагон опубликовал список оружия, которое получила Украина

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 07:14
HIMARS, гаубицы и вертолеты. Пентагон опубликовал список оружия, которое получила Украина - Фото
Гаубицы М777 (Фото: Пентагон)

Пентагон опубликовал полный список вооружения, которое Украина получила в рамках военной помощи США для противостояния полномасштабному вторжению России. Об этом сообщили на сайте министерства обороны США.

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За последние три недели США потратили на помощь Украине более $2,2 млрд.

- более 1400 зенитных комплексов Stinger;
- более 6500 противотанковых систем Javelin;
- более 20 000 других противотанковых систем;
- более 700 тактических дронов-камикадзе Switchblade;
- 126 155-мм гаубиц и до 411 000 155-мм артиллерийских снарядов;
– 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;
- 126 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;
- 22 тактических транспортных средств для восстановления оборудования;
- 12 систем HIMARS и боеприпасов;
- две национальные усовершенствованные зенитно-ракетные системы (NASAMS);
- 20 вертолетов Ми-17;
- контрбатарейные системы;
- сотни бронированных многоцелевых колесных машин высокой мобильности;
- 200 бронетранспортеров M113;
- более 10 000 гранатометов и стрелкового оружия;
- более 59 000 000 боеприпасов к стрелковому оружию;
- 75 000 комплектов бронежилетов и шлемов;
– 121 тактических беспилотных авиационных комплексов Phoenix Ghost;
- ракетные системы с лазерной наводкой;
- беспилотные авиационные системы Puma;
- беспилотные корабли береговой обороны;
- 26 противоартиллерийских РЛС;
- четыре противоминометных радара;
- четыре РЛС воздушного наблюдения;
- две системы береговой обороны Гарпун;
- 18 прибрежных и речных патрульных катеров;
- противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
- взрывчатка C-4, взрывные боеприпасы и взрывное оборудование для уборки помех;
- тактические защищенные системы связи;
- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики, лазерных дальномеров;
- услуги коммерческих спутниковых изображений;
защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;
- медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;
- оборудование радиоэлектронных помех;
- полевое оборудование и запасные части;
- финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Смотрите также: "По цели – огонь!" ВСУ показали первое официальное видео с работой HIMARS в Украине

Дмитрий Гриниченко
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пентагон США война военная помощь
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