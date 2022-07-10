HIMARS, гаубицы и вертолеты. Пентагон опубликовал список оружия, которое получила Украина

Пентагон опубликовал полный список вооружения, которое Украина получила в рамках военной помощи США для противостояния полномасштабному вторжению России. Об этом сообщили на сайте министерства обороны США.

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За последние три недели США потратили на помощь Украине более $2,2 млрд.

- более 1400 зенитных комплексов Stinger;

- более 6500 противотанковых систем Javelin;

- более 20 000 других противотанковых систем;

- более 700 тактических дронов-камикадзе Switchblade;

- 126 155-мм гаубиц и до 411 000 155-мм артиллерийских снарядов;

– 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;

- 126 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;

- 22 тактических транспортных средств для восстановления оборудования;

- 12 систем HIMARS и боеприпасов;

- две национальные усовершенствованные зенитно-ракетные системы (NASAMS);

- 20 вертолетов Ми-17;

- контрбатарейные системы;

- сотни бронированных многоцелевых колесных машин высокой мобильности;

- 200 бронетранспортеров M113;

- более 10 000 гранатометов и стрелкового оружия;

- более 59 000 000 боеприпасов к стрелковому оружию;

- 75 000 комплектов бронежилетов и шлемов;

– 121 тактических беспилотных авиационных комплексов Phoenix Ghost;

- ракетные системы с лазерной наводкой;

- беспилотные авиационные системы Puma;

- беспилотные корабли береговой обороны;

- 26 противоартиллерийских РЛС;

- четыре противоминометных радара;

- четыре РЛС воздушного наблюдения;

- две системы береговой обороны Гарпун;

- 18 прибрежных и речных патрульных катеров;

- противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

- взрывчатка C-4, взрывные боеприпасы и взрывное оборудование для уборки помех;

- тактические защищенные системы связи;

- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики, лазерных дальномеров;

- услуги коммерческих спутниковых изображений;

защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;

- химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

- медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;

- оборудование радиоэлектронных помех;

- полевое оборудование и запасные части;

- финансирование обучения, обслуживания и поддержки.



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Дмитрий Гриниченко

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