240 танков. Польша отправила Украине большую часть своего оружия на $2 млрд – Дуда
Польша отправила Украине большую часть своего оружия суммарно на $2 млрд, в том числе 240 танков. Об этом заявил в интервью BILD польский президент Анджей Дуда.
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"Украине нужно тяжелое вооружение, танки. Это потребности Украины. Я говорил с президентом Зеленским два дня назад. Он снова попросил меня (об оружии. – ред.). Мы отправили танки, более 240 танков, которые Украина может обслуживать. Мы отправили почти 100 единиц бронетехники и вооружения. Оружие, боеприпасы, ракеты. Мы отправили в общей сложности оружия на $2 млрд", – сказал он.
По словам Дуды, это огромные затраты, но Польша понимает необходимость и передала Украине большую часть оружия своей армии.
"Это не были запасы, которые были у нас на складе. Мы передали наши танки и бронетехнику", – сказал он.
Президент Польши призывает всех, у кого есть возможность, давать Украине артиллерию. По его словам, артиллерия – единственное средство, чтобы сдержать армию РФ.
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Дуда также напомнил, что Польша так и не получила от Германии обновленные танки Leopard вместо тех, которые передала Украине.
При этом он отказался оценивать достоверность слов канцлера ФРГ Олафа Шольца, который утверждает, что больше Берлина Украине помогают в военном плане, вероятно, лишь США.
"Я не хочу судить о правдивости слов канцлера. Это могут сделать немецкие политики и СМИ. Имея доступ к общедоступной информации. Если Германия действительно помогает в такой степени, то я могу только сказать, как непосредственный сосед, что я очень благодарен", – подытожил он.
- 7 июля Польша подписала контракт на $630 млн, которым предусмотрена продажа Украине дальнобойных самоходных артиллерийских установок Krab.
- По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ожидается поставка 54 САУ Krab, но на нее могут уйти месяцы, ведь часть орудий еще надо произвести.
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