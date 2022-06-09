240 танков. Польша отправила Украине большую часть своего оружия на $2 млрд – Дуда

Польша отправила Украине большую часть своего оружия суммарно на $2 млрд, в том числе 240 танков. Об этом заявил в интервью BILD польский президент Анджей Дуда.

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"Украине нужно тяжелое вооружение, танки. Это потребности Украины. Я говорил с президентом Зеленским два дня назад. Он снова попросил меня (об оружии. – ред.). Мы отправили танки, более 240 танков, которые Украина может обслуживать. Мы отправили почти 100 единиц бронетехники и вооружения. Оружие, боеприпасы, ракеты. Мы отправили в общей сложности оружия на $2 млрд", – сказал он.

По словам Дуды, это огромные затраты, но Польша понимает необходимость и передала Украине большую часть оружия своей армии.

"Это не были запасы, которые были у нас на складе. Мы передали наши танки и бронетехнику", – сказал он.

Президент Польши призывает всех, у кого есть возможность, давать Украине артиллерию. По его словам, артиллерия – единственное средство, чтобы сдержать армию РФ.

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Дуда также напомнил, что Польша так и не получила от Германии обновленные танки Leopard вместо тех, которые передала Украине.

При этом он отказался оценивать достоверность слов канцлера ФРГ Олафа Шольца, который утверждает, что больше Берлина Украине помогают в военном плане, вероятно, лишь США.

"Я не хочу судить о правдивости слов канцлера. Это могут сделать немецкие политики и СМИ. Имея доступ к общедоступной информации. Если Германия действительно помогает в такой степени, то я могу только сказать, как непосредственный сосед, что я очень благодарен", – подытожил он.

7 июля Польша подписала контракт на $630 млн, которым предусмотрена продажа Украине дальнобойных самоходных артиллерийских установок Krab.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ожидается поставка 54 САУ Krab, но на нее могут уйти месяцы, ведь часть орудий еще надо произвести.

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Марк Сировой

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