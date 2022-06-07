Польша подписала самый большой за 30 лет контракт на продажу оружия Украине на $630 млн
Польша подписала самый большой за 30 лет контракт на поставку оружия Украине. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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"Сейчас мы подписываем один из крупнейших оружейных контрактов за последние 30 лет — на продажу оружия украинцам, чтобы они могли защищаться от России. Оружие, которое мы продаем, проверено, и сегодня мы знаем, что оно будет очень эффективным на поле боя", – заявил польский премьер.
Как передает Укринформ, речь идет о контракте на сумму 2,7 млрд злотых (около $630 млн) на продажу Украине самоходных артиллерийских установок Krab. Министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин во время сегодняшней пресс-конференции на меткомбинате Huta Stalowa Wola сказал, что контракт является "рекордным" для Польши.
- 1 июня стало известно, что Польша поставит Украине еще три эскадрона 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Krab. Контракт на поставки САУ стоимостью 3 млрд злотых стал самым крупным экспортным военным заказом в Польше за последние десятилетия.
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