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Польша подписала самый большой за 30 лет контракт на продажу оружия Украине на $630 млн

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 18:21
Польша подписала самый большой за 30 лет контракт на продажу оружия Украине на $630 млн - Фото
Фото - Facebook Моравецкого

Польша подписала самый большой за 30 лет контракт на поставку оружия Украине. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. 

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"Сейчас мы подписываем один из крупнейших оружейных контрактов за последние 30 лет — на продажу оружия украинцам, чтобы они могли защищаться от России. Оружие, которое мы продаем, проверено, и сегодня мы знаем, что оно будет очень эффективным на поле боя", – заявил польский премьер.

Как передает Укринформ, речь идет о контракте на сумму 2,7 млрд злотых (около $630 млн) на продажу Украине самоходных артиллерийских установок Krab. Министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин во время сегодняшней пресс-конференции на меткомбинате Huta Stalowa Wola сказал, что контракт является "рекордным" для Польши.

СПРАВКА. Krab – это польская самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм, совместимая с боеприпасами НАТО. Для производства артустановки используется башня от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм и длиной в 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 40 км. 
  • 1 июня стало известно, что Польша поставит Украине еще три эскадрона 155-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Krab. Контракт на поставки САУ стоимостью 3 млрд злотых стал самым крупным экспортным военным заказом в Польше за последние десятилетия.
Оксана Житнюк
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Матеуш Моравецкий польша контракт
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