Польша поставит Украине еще 60 самоходных гаубиц Krab – Dzennik

Польша поставит Украине еще три эскадрона 155 -миллиметровых самоходных артиллерийских установок Krab. Об этом пишет польское издание Dzennik.

Контракт на поставки САУ стоимостью 3 млрд злотых ($700 млн) стал самым крупным экспортным военным заказом в Польше за последние 20 лет, уточняет издание.

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Поставки артиллерийских установок пройдут в ближайшие несколько месяцев.

САУ будут производиться на заводе Huta Stalowa Wola, который является частью Польской группы вооружений. В настоящее время производственная мощность HSW составляет 20-30 единиц в год.

В конце мая Польша уже поставила Украине 18 самоходных гаубиц Krab (три батареи), а также обучила 100 украинских артиллеристов работе с ними.

Издание отмечает, что остается острым вопрос с обеспечением боеприпасами "Крабов". Польша самостоятельно пока не готова их производить в нужном количестве. Боеприпасы для украинских "Крабов" наверняка предоставят американцы, предполагает Dzennik.

Krab – это польская самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм, совместимая с боеприпасами НАТО. Для производства артустановки используется башня от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм и длиной в 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 40 км.

29 мая Польша передала Украине три батареи 155-миллиметровых "Крабов" – Polskie Radio.

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Роман Брыль

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