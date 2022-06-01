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Польша поставит Украине еще 60 самоходных гаубиц Krab – Dzennik

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 22:01
Польша поставит Украине еще 60 самоходных гаубиц Krab – Dzennik - Фото
Krab (фото – сайт Минобороны Польши)

Польша поставит Украине еще три эскадрона 155 -миллиметровых самоходных артиллерийских установок Krab. Об этом пишет польское издание Dzennik. 

Контракт на поставки САУ стоимостью 3 млрд злотых ($700 млн) стал самым крупным экспортным военным заказом в Польше за последние 20 лет, уточняет издание. 

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Поставки артиллерийских установок пройдут в ближайшие несколько месяцев. 

САУ будут производиться на заводе Huta Stalowa Wola, который является частью Польской группы вооружений. В настоящее время производственная мощность HSW составляет 20-30 единиц в год.  

В конце мая Польша уже поставила Украине 18 самоходных гаубиц Krab (три батареи), а также обучила 100 украинских артиллеристов работе с ними. 

Издание отмечает, что остается острым вопрос с обеспечением боеприпасами "Крабов". Польша самостоятельно пока не готова их производить в нужном количестве. Боеприпасы для украинских "Крабов" наверняка предоставят американцы, предполагает Dzennik. 

Krab – это польская самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм, совместимая с боеприпасами НАТО. Для производства артустановки используется башня от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм и длиной в 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 40 км. 

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Роман Брыль
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польша сау поставки вооружения KRAB
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