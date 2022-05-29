Польша передала Украине три батареи 155-миллиметровых "Крабов" – Polskie Radio

Польша передала Украине самоходные артиллерийские установки калибра 155 мм KRAB. Об этом сообщает Polskie Radio, ссылаясь на источник в правительстве.

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По данным издания, Польша передала украинской армии 18 самоходных гаубиц KRAB (три батареи).

По словам собеседника журналистов, Польша также обучила 100 украинских артиллеристов работе с гаубицами KRAB.

СПРАВКА. KRAB – это польская самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм, совместимая с боеприпасами НАТО. Для производства артустановки используется башня от британской САУ AS-90 со стволом калибра 155 мм и длиной в 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 40 км.

Вчера министр обороны Алексей Резников сообщил, что украинский парк артиллерии 155-мм калибра пополняется – ВСУ уже получили САУ М109 одной из модификаций. Также на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR.

Сегодня в Офисе президента подтвердили: Украина получит американские РСЗО с дальностью действия 100+ км.

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Оксана Житнюк

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