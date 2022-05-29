У Зеленского подтвердили: Украина получит РСЗО с дальностью действия 100+ км

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина получит ракетные системы залпового огня дальнего радиуса действия.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Как только стало известно, что Украина все-таки получит MLRS с нормальной дальностью действия (100+ км), россияне сразу впали в истерическую истерику", – написал Подоляк.

По мнению советника главы ОП, такая реакция россиян на поставки РСЗО и их просьбы отменить санкции – прямое доказательство крайней эффективности этих двух шагов.

Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный неоднократно призывали западных союзников не медлить и срочно передать Силам обороны дальнобойное вооружение.

27 мая CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщил, что администрация Байдена готовится объявить о предоставлении Украине РСЗО HIMARS. Это может произойти на следующей неделе. О готовности Штатов к поставкам РСЗО сообщало также издание WSJ.

В Пентагоне говорили, что "помнят и знают" о запросе Украины на РСЗО, но решения еще не приняты.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.