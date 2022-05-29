UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Зеленского подтвердили: Украина получит РСЗО с дальностью действия 100+ км

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 14:06
У Зеленского подтвердили: Украина получит РСЗО с дальностью действия 100+ км - Фото
MLRS (Фото - EPA)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина получит ракетные системы залпового огня дальнего радиуса действия.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Как только стало известно, что Украина все-таки получит MLRS с нормальной дальностью действия (100+ км), россияне сразу впали в истерическую истерику", – написал Подоляк.

По мнению советника главы ОП, такая реакция россиян на поставки РСЗО и их просьбы отменить санкции – прямое доказательство крайней эффективности этих двух шагов.

  • Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный неоднократно призывали западных союзников не медлить и срочно передать Силам обороны дальнобойное вооружение.
  • 27 мая CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщил, что администрация Байдена готовится объявить о предоставлении Украине РСЗО HIMARS. Это может произойти на следующей неделе. О готовности Штатов к поставкам РСЗО сообщало также издание WSJ.
  • В Пентагоне говорили, что "помнят и знают" о запросе Украины на РСЗО, но решения еще не приняты. 
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
РСЗО михаил подоляк MLRS
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 