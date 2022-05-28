США в течение нескольких недель направят в Украину новейшие РСЗО, в том числе HIMARS – WSJ

Администрация президента США Джо Байдена, как ожидается, уже на следующей неделе объявит, что направит в Украину ракетные системы дальнего радиуса действия. Речь идет о М270 и М142. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди вооружений, которые, как ожидается, США предоставят, есть реактивные системы залпового огня, или РСЗО, которые представляют собой мобильные артиллерийские установки, способные вести огонь на десятки километров дальше, чем любая нынешняя система, которую использует Украина.

Ожидается также, что США передадут Украине высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы, известные как HIMARS.

Пока неясно, сколько новых систем (М270 и М142) поставят США, но один чиновник сказал, что они могут прибыть в Украину в течение нескольких недель.

США также заявили, что украинским силам потребуется как минимум неделя обучения, чтобы их использовать.

Как отмечается, Москва имеет преимущество в огневой мощи, и украинские официальные лица заявляют, что им нужны РСЗО, чтобы удерживать позиции на Донбассе.

Украинские войска используют системы залпового огня большой дальности "Смерч" и "Ураган" советской разработки, но, по словам украинских официальных лиц, у них катастрофически не хватает боеприпасов.

Украина уже развернула более 100 155-мм гаубиц, поставленных США и их союзниками, но самих по себе этих орудий недостаточно, чтобы компенсировать огромную огневую мощь, которую российские военные сосредоточили на Донбассе.

По информации Politico, пока будут давать боеприпасы дальностью до 70 км.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал западных союзников не медлить и срочно передать силам обороны дальнобойное вооружение.

23 мая прошла вторая встреча членов военной проукраинской коалиции. Украина надеялась, что на ней будет согласовано предоставление ВСУ американских реактивных систем залпового огня, однако уже после нее украинские власти продолжили призывать союзников к передаче таких РСЗО/MLRS. Третье заседание коалиции состоится 15 июня.

CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщил, что администрация Байдена готовится объявить о предоставлении Украине РСЗО HIMARS. Это может произойти на следующей неделе.

В Пентагоне заявили, что "помнят и знают" о запросе Украины на РСЗО, но решения еще не приняты.

Читайте также: "Партнеры сомневаются, боятся эскалации?" Подоляк показал, чем РФ убивает украинцев: видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.