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Пентагон: Мы помним о запросе Украины на РСЗО, но решения еще не приняты

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 23:28
Пентагон: Мы помним о запросе Украины на РСЗО, но решения еще не приняты - Фото
Джон Кирби (фото – ЕРА)

Министерство обороны США заявило, что "помнит и знает" о запросе Украины на реактивные системы залпового огня, но "решения… еще не приняты". Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.

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"Я не зайду так далеко, чтобы сказать, что уже слишком поздно предоставлять украинцам какие-либо системы или средства, которые им нужны, потому что они очень активны в бою и оттеснили русских под Харьковом", – сказал Кирби.

По его словам, министерство обороны "помнит о времени", когда речь заходит о вторжении России в Украину.

"Мы всегда внимательны, с самого начала, помним о времени, помним о срочности, помним, что время нам не друг. Вот почему мы продолжаем перемещать вооружение буквально каждый день в течение последних 90 с лишним дней этой войны", – сказал Кирби.

  • Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный призвал западных союзников не медлить и срочно передать силам обороны дальнобойное вооружение, потому что цена задержки измеряется жизнью людей.
  • 23 мая прошла вторая встреча членов военной проукраинской коалиции. Украина надеялась, что на ней будет согласовано предоставление ВСУ американских реактивных систем залпового огня, однако уже после нее украинские власти продолжили призывать союзников к передаче таких РСЗО/MLRS. Третье заседание коалиции состоится 15 июня.
  • CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщил, что администрация Джо Байдена готовится объявить о предоставлении Украине РСЗО HIMARS. Это может произойти на следующей неделе.
Вадим Ребрина
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пентагон вооружение РСЗО
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