Байден на следующей неделе может одобрить поставку Украине американских РСЗО – CNN

Администрация Джо Байдена готовится объявить о предоставлении Украине ракетных систем залпового огня, известных как MLRS и HIMARS. Это может произойти на следующей неделе, пишет CNN со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Американские РСЗО способны запускать ракеты на сотни километров – гораздо дальше, чем любые доступные Украине аналоги. Это может изменить ход войны, заявил недавно глава МИД Дмитрий Кулеба.

В Белом доме долго сомневались, давать ли такое оружие Украине, опасаясь, что оно может использовать его для наступления и перенесения войны на территорию России.

Считается, что Украина уже неоднократно обстреливала Россию из-за границы, пишет издание. Украинские официальные лица это не подтверждают и не опровергают. Российские чиновники публично угрожали, что любые обстрелы РФ будут означать серьезную эскалацию, и что западные страны делают себя законной мишенью в войне, продолжая давать оружие Украине.

Читайте также: США обсуждают с Украиной опасность эскалации в случае удара по территории РФ – Reuters

Другая серьезная обеспокоенность у администрации Байдена заключается в том, могут ли США позволить себе отдать такое количество высококачественного оружия без ущерба для собственной армии. На прошлой неделе представители встречались с руководством Lockheed Martin, чтобы обсудить поставки и наращивание производства MLRS.

Впрочем, как отмечает CNN, подобные опасения звучали и перед тем, как США решили отправить Украине дальнобойные гаубицы M777.

Не исключено, что Великобритания тоже поделится с Украиной ракетными системами, если это сделает США.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный призвал западных союзников не медлить и срочно передать силам обороны дальнобойное вооружение, потому что цена задержки измеряется жизнью людей.

23 мая прошла вторая встреча членов военной проукраинской коалиции. Украина надеялась, что на ней будет согласовано предоставление ВСУ американских реактивных систем залпового огня, однако уже после нее украинские власти продолжили призывать союзников к передаче таких РСЗО/MLRS. Третье заседание коалиции состоится 15 июня.

MLRS (абревиатура от Multiple Launch Rocket System) – американская РСЗО, обычно имеется в виду система М270, когда речь идет о помощи Украине.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.