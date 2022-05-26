США обсуждают с Украиной опасность эскалации в случае удара по территории РФ – Reuters

США ведут переговоры с Украиной об опасности эскалации в случае нанесения удара вглубь российской территории. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей США и дипломатических ведомств.

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Крайне деликатные закулисные обсуждения не накладывают явных географических ограничений на использование имеющихся у Украины вооружений, но направлены на достижение общего понимания опасности эскалации, отметили три американских офицера и дипломатические источники агентства.

"У нас есть опасения по поводу эскалации, но все же мы не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать им руки тем, что мы им даем", — сказал один из трех американских офицеров.

Офицеры говорят, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставки Киеву высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS), которая в зависимости от типа боеприпасов может иметь дальность стрельбы до нескольких сотен километров.

Еще один официальный представитель США, также пожелавший остаться анонимным, отметил, что у Вашингтона и Киева есть общее понимание в отношении использования определенных западных вооружений.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Запад, что поставка Украине оружия, способного нанести удар по территории России, может стать "серьезным шагом к неприемлемой эскалации".

17 мая Министерство обороны США отказалось комментировать возможность/тайминг поставки Вооруженным Cилам Украины американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Украина просит предоставить ей дальнобойное оружие как можно быстрее, так как "с этим нельзя медлить: цена задержки измеряется жизнями людей".

Вадим Ребрина

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