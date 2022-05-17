"Готовы внести коррективы". Пентагон спросили, поставят ли Украине дальнобойные HIMARS

Министерство обороны США отказалось комментировать возможность/тайминг поставки Вооруженным силам Украины американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге ушел от прямого ответа.

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Ему задали вопрос "У украинцев на первом месте стоит HIMARS. Вчера сказали, что администрация США рассматривает этот вопрос. Можете ли вы подтвердить, что администрация рассматривает возможность отправки HIMARS? "

Кирби отметил, что оборонное ведомство "постоянно на связи с украинцами", и он не собирается "опережать будущие пакеты помощи в области безопасности".

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"Но мы постоянно говорим с ними о том, какие возможности им могут понадобиться. По-прежнему мы держим эту линию открытой связи и, как мы уже доказали раньше, готовы внести коррективы, если это потребуется", – добавил глава пресс-службы МО США.

Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что маркером, что США "сделали ставку на полное или частичное уничтожение" группировки сил ВС РФ в Украине, будет согласие на передачу М270 или М142 в достаточном количестве плюс БК для работы и РСЗО, и ОТРК.

Летом 2016 года в Эстонию впервые прибыли HIMARS. Дальность огня – от 2 до 500 км.

Сегодня, 17 мая, в Сенате США прошел процедурное голосование пакет помощи Украине на $40 млрд.

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Евгений Пилипенко

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