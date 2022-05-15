Сенат США планирует утвердить пакет помощи Украине на $40 млрд в среду

Сенат США планирует в среду утвердить пакет военной и другой помощи для Украины на сумму почти $40 млрд, несмотря на помеху со стороны сенатора-республиканца Рэнда Пола. Об этом сказал лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, пишет Reuters.

"Мы собираемся в понедельник проголосовать за "закрытие" (cloture) – надеюсь, со значительной поддержкой – по законопроекту, что позволит нам утвердить дополнительную помощь в среду", – сказал Макконнелл, который на этой неделе приезжал в Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Сенат хотел принять этот законопроект по ускоренной процедуре, но ее заблокировал поправками сенатор Пол. Он предложил создать должность инспектора, который бы проверял выделение средств в рамках этого пакета.

Если бы Сенат принял поправку Пола или внес какие-либо другие изменения, законопроект нужно было бы вернуть в Палату представителей для повторного голосования, а затем снова рассматривать в Сенате.

Сенат этого не планирует делать. Вместо этого сенаторы примут процедурное "закрытие", ограничивающее дебаты по этому вопросу 30 часами.

Пакет помощи Украине. В конце апреля президент США Джо Байден попросил Конгресс США выделить $33 млрд в поддержку Украины в войне с Россией. Позже Конгресс увеличил эту сумму почти до $40 млрд. 11 мая закон приняла Палата представителей Конгресса США. . В конце апреля президент США Джо Байден попросил Конгресс США выделить $33 млрд в поддержку Украины в войне с Россией. Позже Конгресс увеличил эту сумму почти до $40 млрд. 11 мая закон приняла Палата представителей Конгресса США. За документ проголосовали 368 конгрессменов (все демократы и большинство республиканцев), против выступили 57 (все — республиканцы).

Андрей Водяный

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