Сенат США планирует утвердить пакет помощи Украине на $40 млрд в среду
Сенат США планирует в среду утвердить пакет военной и другой помощи для Украины на сумму почти $40 млрд, несмотря на помеху со стороны сенатора-республиканца Рэнда Пола. Об этом сказал лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, пишет Reuters.
"Мы собираемся в понедельник проголосовать за "закрытие" (cloture) – надеюсь, со значительной поддержкой – по законопроекту, что позволит нам утвердить дополнительную помощь в среду", – сказал Макконнелл, который на этой неделе приезжал в Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским.
Сенат хотел принять этот законопроект по ускоренной процедуре, но ее заблокировал поправками сенатор Пол. Он предложил создать должность инспектора, который бы проверял выделение средств в рамках этого пакета.
Если бы Сенат принял поправку Пола или внес какие-либо другие изменения, законопроект нужно было бы вернуть в Палату представителей для повторного голосования, а затем снова рассматривать в Сенате.
Сенат этого не планирует делать. Вместо этого сенаторы примут процедурное "закрытие", ограничивающее дебаты по этому вопросу 30 часами.
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