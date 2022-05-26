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Главнокомандующий ВСУ – союзникам: Нельзя медлить, нам нужно дальнобойное оружие

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 14:05
Главнокомандующий ВСУ – союзникам: Нельзя медлить, нам нужно дальнобойное оружие - Фото
Валерий Залужный (Фото: Facebook Главнокомандующего ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обратился к союзникам по антипутинской коалиции с призывом срочно передать силам обороны дальнобойное вооружение, так как "с этим нельзя медлить: цена задержки измеряется жизнями людей". Обращение доступно в соцсетях на украинском и английском языках.

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Он выразил благодарность за уже предоставленную международную техническую помощь и сообщил, что украинской армии "очень тяжело, но мы стоим".

"Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага с нашей земли нам помогает западное вооружение и техника. В то же время мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии", – призвал он.

23 мая прошла вторая встреча членов коалиции. Украина надеялась, что на ней будет согласовано предоставление ВСУ американских реактивных систем залпового огня, однако уже после нее украинские власти продолжили призывать союзников к передаче таких РСЗО/MLRS. Третье заседание коалиции пройдет 15 июня.

MLRS (аббревиатура от Multiple Launch Rocket System) – американская РСЗО, обычно имеется ввиду система М270, когда речь заходит о помощи Украине.

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Евгений Пилипенко
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война вооружение РСЗО Валерий Залужный военная помощь MLRS m270
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