Главнокомандующий ВСУ – союзникам: Нельзя медлить, нам нужно дальнобойное оружие

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обратился к союзникам по антипутинской коалиции с призывом срочно передать силам обороны дальнобойное вооружение, так как "с этим нельзя медлить: цена задержки измеряется жизнями людей". Обращение доступно в соцсетях на украинском и английском языках.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он выразил благодарность за уже предоставленную международную техническую помощь и сообщил, что украинской армии "очень тяжело, но мы стоим".

"Мы боремся за каждый участок фронта, за каждый населенный пункт. Выбивать врага с нашей земли нам помогает западное вооружение и техника. В то же время мы очень нуждаемся в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии", – призвал он.

23 мая прошла вторая встреча членов коалиции. Украина надеялась, что на ней будет согласовано предоставление ВСУ американских реактивных систем залпового огня, однако уже после нее украинские власти продолжили призывать союзников к передаче таких РСЗО/MLRS. Третье заседание коалиции пройдет 15 июня.

MLRS (аббревиатура от Multiple Launch Rocket System) – американская РСЗО, обычно имеется ввиду система М270, когда речь заходит о помощи Украине.

Читайте также: На Западе разобрали штурмовики Су-25 и отправили их Украине – Foreign Policy

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.