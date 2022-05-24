Президент Владимир Зеленский заявил, что поставки Украине тяжелого оружия – реактивных систем залпового огня, танков, противокорабельного и другого оружия — это лучшая инвестиция в сохранение стабильности в мире. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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Он сказал, что благодарен всем партнерам Украины, которые помогают оружием, но в очередной раз подчеркнул: чем дольше продолжается война России против Украины, "тем большей будет цена защиты свободы не только для Украины, но и для всего свободного мира".

"Поэтому поставки Украине тяжелого оружия, реактивных систем залпового огня, танков, противокорабельного и другого оружия — это лучшая инвестиция в сохранение стабильности в мире и в недопущение многих жестких кризисов, которые Россия еще планирует или уже спровоцировала", – отметил президент.

Зеленский ожидает, что результатом второй встречи в формате "Рамштайн", которая прошла 23 мая, будет предоставление Украине необходимого оружия для защиты своих территорий, в том числе американских реактивных систем залпового огня (MLRS).

Сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поставки Украине РСЗО могут помочь Украине отбить наступление российских оккупантов на Донбассе, сорвать планы РФ по аннексии Херсона, остановить пытки на оккупированных территориях и разблокировать экспорт.

Вадим Ребрина

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