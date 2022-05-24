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Зеленский: Поставки Украине РСЗО — лучшая инвестиция в сохранение стабильности в мире видео

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 23:26
Володимир Зеленський (фото - Офіс президента)
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Президент Владимир Зеленский заявил, что поставки Украине тяжелого оружия – реактивных систем залпового огня, танков, противокорабельного и другого оружия — это лучшая инвестиция в сохранение стабильности в мире. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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Он сказал, что благодарен всем партнерам Украины, которые помогают оружием, но в очередной раз подчеркнул: чем дольше продолжается война России против Украины, "тем большей будет цена защиты свободы не только для Украины, но и для всего свободного мира".

"Поэтому поставки Украине тяжелого оружия, реактивных систем залпового огня, танков, противокорабельного и другого оружия — это лучшая инвестиция в сохранение стабильности в мире и в недопущение многих жестких кризисов, которые Россия еще планирует или уже спровоцировала", – отметил президент.

  • Зеленский ожидает, что результатом второй встречи в формате "Рамштайн", которая прошла 23 мая, будет предоставление Украине необходимого оружия для защиты своих территорий, в том числе американских реактивных систем залпового огня (MLRS).
  • Сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поставки Украине РСЗО могут помочь Украине отбить наступление российских оккупантов на Донбассе, сорвать планы РФ по аннексии Херсона, остановить пытки на оккупированных территориях и разблокировать экспорт.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский РСЗО
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