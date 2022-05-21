От второго "Рамштайна" ждем решения о поставках систем залпового огня MLRS – Зеленский
Президент Владимир Зеленский ожидает, что результатом второй встречи в формате "Рамштайн" будет предоставление Украине необходимого оружия для защиты своих территорий, в том числе американских реактивных систем залпового огня MLRS. Об этом Зеленский сказал в ходе брифинга после переговоров с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, передает пресс-служба ОП.
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"Скажу честно, у нас есть большие ожидания... Мы ожидаем позитива на поставку MLRS. У меня нет секретов, мы обращаемся ко всем странам – от США до каждого европейского государства по поводу MLRS, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", – заявил Зеленский.
Президент также обратился к странам, которые боятся предоставлять Украине системы MLRS, потому что считают, что Украина пойдет в наступление на РФ. Зеленский напомнил, что сейчас война продолжается на украинской территории, и Донбасс не перестал быть частью Украины после того, как там начали незаконно выдавать российские паспорта.
"Это наши территории, и мы идем шаг за шагом, чтобы освобождать их. Мы не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч человек. Потому просим нам помочь. В некоторых странах [это оружие] просто стоит, а для нас это выживание, эти системы MLRS", – заявил Зеленский.
По его словам, РФ на разных уровнях угрожает тем или иным государствам, пытаясь помешать передаче Украине MLRS. Зеленский призвал страны не бояться и объединяться, потому что именно этого действительно боится Россия.
- 26 апреля на авиабазе Рамштайн собрались около 40 министров обороны для обсуждения военной помощи Украине. Резников заявил после встречи, что Украина переходит на западные калибры и технику.
- 23 мая в онлайн-формате пройдет второй "Рамштайн". В Пентагоне заявили, что министр обороны Украины Алексей Резников будет ключевым участником встречи.
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