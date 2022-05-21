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От второго "Рамштайна" ждем решения о поставках систем залпового огня MLRS – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 17:26
От второго
Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский ожидает, что результатом второй встречи в формате "Рамштайн" будет предоставление Украине необходимого оружия для защиты своих территорий, в том числе американских реактивных систем залпового огня MLRS. Об этом Зеленский сказал в ходе брифинга после переговоров с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, передает пресс-служба ОП.

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"Скажу честно, у нас есть большие ожидания... Мы ожидаем позитива на поставку MLRS. У меня нет секретов, мы обращаемся ко всем странам – от США до каждого европейского государства по поводу MLRS, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", – заявил Зеленский.

Президент также обратился к странам, которые боятся предоставлять Украине системы MLRS, потому что считают, что Украина пойдет в наступление на РФ. Зеленский напомнил, что сейчас война продолжается на украинской территории, и Донбасс не перестал быть частью Украины после того, как там начали незаконно выдавать российские паспорта.

"Это наши территории, и мы идем шаг за шагом, чтобы освобождать их. Мы не можем заплатить цену в десятки, сотни тысяч человек. Потому просим нам помочь. В некоторых странах [это оружие] просто стоит, а для нас это выживание, эти системы MLRS", – заявил Зеленский.

По его словам, РФ на разных уровнях угрожает тем или иным государствам, пытаясь помешать передаче Украине MLRS. Зеленский призвал страны не бояться и объединяться, потому что именно этого действительно боится Россия.

СПРАВКА. MLRS – американская РСЗО, предназначенная для выполнения в любое время суток и при разных погодных условиях боевых задач по поражению и уничтожению с закрытых огневых позиций на расстояниях более 30 км районов сосредоточения войск и боевой техники, позиций ствольной и реактивной артиллерии противника, районов развертывания его сил и средств противовоздушной обороны, грузовых авто, легкобронированных БТР, командных пунктов, узлов связи и других плоскостных целей.

От второго "Рамштайна" ждем решения о поставках систем залпового огня MLRS – Зеленский

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский рамштайн MLRS
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