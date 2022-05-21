Пентагон: Резников будет ключевым участником второго Рамштайна
Министр обороны Алексей Резников будет ключевым участником второго обсуждения в формате Рамшатайн – группы из примерно 40 стран, поддерживающих Украину в войне с Россией. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.
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Он отметил, что участники встречи в формате Рамштайн хотят выяснить, какие есть потребности у армии Украины на фоне обновления ситуации на поле боя.
"Министр Резников будет ключевым участником этого обсуждения… Конечно же, они захотят услышать от Резникова, в каких возможностях украинцы продолжают нуждаться. И затем будет обсуждение этого среди членов контактной группы о том, как они могут наилучшим образом обеспечить эти потребности", – сказал он.
Ночью Резников сообщил в Twitter, что обсудил события на войне и грядущую встречу в формате Рамштайн с главой Пентагона – "нашим другом" Ллойдом Остином.
- 26 апреля на авиабазе Рамштайн собрались около 40 министров обороны для обсуждения военной помощи Украине. Резников заявил после встречи, что Украина переходит на западные калибры и технику.
- 23 мая в онлайн-формате пройдет второй Рамштайн.
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