Пентагон: Резников будет ключевым участником второго Рамштайна

Министр обороны Алексей Резников будет ключевым участником второго обсуждения в формате Рамшатайн – группы из примерно 40 стран, поддерживающих Украину в войне с Россией. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что участники встречи в формате Рамштайн хотят выяснить, какие есть потребности у армии Украины на фоне обновления ситуации на поле боя.

"Министр Резников будет ключевым участником этого обсуждения… Конечно же, они захотят услышать от Резникова, в каких возможностях украинцы продолжают нуждаться. И затем будет обсуждение этого среди членов контактной группы о том, как они могут наилучшим образом обеспечить эти потребности", – сказал он.

Ночью Резников сообщил в Twitter, что обсудил события на войне и грядущую встречу в формате Рамштайн с главой Пентагона – "нашим другом" Ллойдом Остином.

Читайте также: "Условий по Крыму и Донбассу нет". Квин отрицает, что США дают оружие только для обороны

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.