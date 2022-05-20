Второй "Рамштайн". 23 мая группа из более 40 стран обсудит военную помощь Украине
20.05.2022, 23:30
Встреча на базе Рамштайн (Фото - ЕРА)
Представители более 40 стран проведут новую встречу по военной поддержке Украины в понедельник, 23 мая. Об этом на брифинге в пятницу рассказал спикер Пентагона Джон Кирби.
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Кирби сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин пообщаєтся с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военные потребности перед встречей.
Спикер Пентагона сообщил, что на этот раз встреча контактной группы по обороне Украины будет проходить в режиме онлайн. В ней примет участие более 40 стран, их список обнародуют позже.
- 26 апреля главы оборонных ведомств Украины и США, а также представители 40 союзников из НАТО и вне блока собрались на американской военной базе Рамштайн в Германии, чтобы обсудить военную помощь Украине.
- После этой встречи министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина переходит на западные калибры и технику.
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