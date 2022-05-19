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Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине: США передадут артиллерию и радары

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 22:11
Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине: США передадут артиллерию и радары - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден объявил об очередном пакете помощи Украине, который будет включать артиллерию, радары и другое оборудование. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома. Спикер Пентагона Джон Кирби уточнил: речь идет о пакете помощи на $100 млн.

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Байден заявил, что Штаты оказали Украине "историческую помощь" в обеспечении безопасности, и администрация президента будет продолжать ускорять доставку дополнительного оружия и снаряжения, на которые Конгресс дал разрешение.

"И сегодня я объявляю об очередном пакете помощи в обеспечении безопасности, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другое оборудование, эффективно используемое ими на поле боя. Это оружие и снаряжение отправится прямо на передовую в Украине и подтвердят нашу решительную поддержку мужественному народу Украины, который защищает свою страну от продолжающейся агрессии России", – заявил Байден.

Спикер Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга сообщил, что входит в дополнительный пакет помощи от США на $100 млн:

- 18 гаубиц 155-мм;

- 18 тактических машин;
- три радара;
- полевое оборудование и запчасти.

По словам Кирби, оружие будет отправлено "очень-очень скоро", однако конкретных дат он не озвучил.

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Оксана Житнюк
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