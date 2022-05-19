Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине: США передадут артиллерию и радары

Президент США Джо Байден объявил об очередном пакете помощи Украине, который будет включать артиллерию, радары и другое оборудование. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома. Спикер Пентагона Джон Кирби уточнил: речь идет о пакете помощи на $100 млн.

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Байден заявил, что Штаты оказали Украине "историческую помощь" в обеспечении безопасности, и администрация президента будет продолжать ускорять доставку дополнительного оружия и снаряжения, на которые Конгресс дал разрешение.

"И сегодня я объявляю об очередном пакете помощи в обеспечении безопасности, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другое оборудование, эффективно используемое ими на поле боя. Это оружие и снаряжение отправится прямо на передовую в Украине и подтвердят нашу решительную поддержку мужественному народу Украины, который защищает свою страну от продолжающейся агрессии России", – заявил Байден.

Спикер Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга сообщил, что входит в дополнительный пакет помощи от США на $100 млн:

- 18 гаубиц 155-мм;

- 18 тактических машин;

- три радара;

- полевое оборудование и запчасти.

По словам Кирби, оружие будет отправлено "очень-очень скоро", однако конкретных дат он не озвучил.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Сегодня Сенат США поддержал предоставление помощи Украине в размере $40,1 млрд.

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Оксана Житнюк

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