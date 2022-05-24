Четыре буквы могут помочь Украине отбить наступление России на Донбассе – Кулеба
24.05.2022, 21:20
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)
Отбить наступление российских оккупантов на Донбассе, сорвать планы РФ по аннексии Херсона, остановить пытки на оккупированных территориях и разблокировать экспорт могут поставки Украине реактивных систем залпового огня. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Четыре буквы могут помочь Украине:
- отбить наступление русских на Донбассе;
- сорвать планы России по аннексии Херсона;
- остановить российские пытки, изнасилования и другие ужасные нарушения прав человека на оккупированных территориях;
- разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис.
Вот эти четыре буквы: MLRS (Multiple Launch Rocket System. – Прим. ред.)", – написал Кулеба.
- Президент Владимир Зеленский ожидает, что результатом второй встречи в формате "Рамштайн", которая прошла 23 мая, будет предоставление Украине необходимого оружия для защиты своих территорий, в том числе американских реактивных систем залпового огня (MLRS).
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии