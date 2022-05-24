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Четыре буквы могут помочь Украине отбить наступление России на Донбассе – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 21:20
Четыре буквы могут помочь Украине отбить наступление России на Донбассе – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Отбить наступление российских оккупантов на Донбассе, сорвать планы РФ по аннексии Херсона, остановить пытки на оккупированных территориях и разблокировать экспорт могут поставки Украине реактивных систем залпового огня. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Четыре буквы могут помочь Украине:

- отбить наступление русских на Донбассе;

- сорвать планы России по аннексии Херсона;

- остановить российские пытки, изнасилования и другие ужасные нарушения прав человека на оккупированных территориях;

- разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Вот эти четыре буквы: MLRS (Multiple Launch Rocket System. – Прим. ред.)", – написал Кулеба.

  • Президент Владимир Зеленский ожидает, что результатом второй встречи в формате "Рамштайн", которая прошла 23 мая, будет предоставление Украине необходимого оружия для защиты своих территорий, в том числе американских реактивных систем залпового огня (MLRS).
Вадим Ребрина
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РСЗО дмитрий кулеба
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