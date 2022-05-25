На Западе разобрали штурмовики Су-25 и отправили их Украине – Foreign Policy

Союзники Украины по антипутинской коалиции поставили Воздушным силам ВСУ разобранные штурмовики Су-25. Об этом говорится в статье Foreign Policy о "крупном нервном центре" в Европе для доставки военной помощи в Украину.

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"Полевая группа в Восточной Европе, связанная с Европейским командованием, помогла разобрать советские самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17, чтобы их можно было отправить в Украину", – описывает ситуацию Джек Детч, репортер отдела внешней политики Пентагона и нацбезопасности.

Когда произошла эта операция, продолжается ли она сейчас, сколько "комплектов" самолетов было передано и как, – умалчивается.

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FP подчеркивает, что в топе списка нужд ВСУ – американские реактивные системы залпового огня М270, от поставок которых, по словам украинских чиновников, США "воздерживаются, опасаясь дальнейшей эскалации".

24 марта президент Зеленский обратился к НАТО: "Украина просит всего 1% ваших танков и самолетов". Генсек Альянса отреагировал. 20 апреля в Пентагоне заявили, что украинские военные "получили запасные части для военных самолетов от союзников США".

26 апреля на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии встретились представители оборонных ведомств 40 стран: была создана коалиция, цель которой – "не просто сдержать Кремль, а победить российскую тиранию".

23 мая во втором заседании антипутинской коалиции приняли участие представители 47 стран. Среди "новичков" - Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.

Третье заседание пройдет 15 июня в Брюсселе на полях министерского совещания НАТО.

Евгений Пилипенко

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