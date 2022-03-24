Генсек НАТО отреагировал на запрос Зеленского об "1% танков и самолетов Альянса" для ВСУ

Генсек НАТО не пожелал прямо ответить на вопрос журналиста о том, даст ли Альянс Украине "1% своих танков и самолетов", о чем сегодня просил президент Владимир Зеленский. Йенс Столтенберг ответил, что союзники дают ВСУ "все, что могут".

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По его словам, "мы все очень внимательно слушали [речь] Зеленского". Он добавил, что он лично и лидеры стран НАТО – на связи с президентом Украины, как и с главой Минобороны Алексеем Резниковым.

"Мы, конечно, приняли во внимание его вдохновенную речь. Союзники в НАТО оказывают значительную помощь Украине. Мы также даем летальные вооружения, современные системы, которые помогают им сбивать самолеты и подбивать танки, а также [даем] дроны", – сказал Столтенберг.

Он отказался вдаваться в подробности, какой именно ассортимент вооружений получает Украина.

"Союзники делают все, что могут, чтобы поддержать Украину оружием, чтобы она могла защитить себя. В то же время, на нас лежит ответственность предотвратить, чтобы это переросло в полномасштабную войну в Европе, а не только между Украиной и Россией. Это было бы более опасно и разрушительно", – добавил он.

Евгений Пилипенко

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