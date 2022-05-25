"Отслеживают каждую пулю". Где и как работает центр помощи ВСУ при НАТО – Foreign Policy

Конференц-зал на базе НАТО в пригороде Штутгарта переоборудовали в один из центров Альянса для обработки запросов Украины на поставки оружия для обороны от вторжения России. Там ежедневно 110 военнослужащих из 30 разных стран планируют и отслеживают "почти каждую пулю с Запада для ВСУ", пишет Foreign Policy.

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"Их задача – доставить артиллерию, танки, истребители, боеприпасы и нелетальные средства, такие как каски, из сердца Европы в бой на Донбассе", – отмечает издание.

Что нужно Украине, координирует "горстка украинских офицеров, которые постоянно на связи с бойцами на линии фронта".

Как только определяется донор оружия, военные в центре выясняют, как доставить его в Украину по земле, воздуху или ж/д через один из нескольких узлов в Европе. Оружие может быть доставлено подрядчиками или сразу ВСУ.

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"В центре отчетливое ощущение стартапа. <...> Здесь каждый день в 11 утра собирается толпа разношерстных униформ. Оперативные офицеры, отслеживающие поле боя в режиме реального времени, сообщают новости о перетягивании каната на Донбассе. <...> Помещение украшено концентрическими кругами ноутбуков и наполнено тихим гулом болтовни на нескольких языках", – описывает центр репортер.

На территории так называемых Казарм Патча в этой немецкой местности с 1952 года находится штаб-квартира Европейского командования ВС США.

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Евгений Пилипенко

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