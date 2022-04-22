В Штутгарте в центре координации офицеры 14 стран занимаются военной помощью Украине – NYT
В Штутгарте находится оперативная группа от Европейского командования ВС США, которая занимается координацией запросов Украины о необходимых ей вооружениях, поиском и доставкой их к границе нашей страны. Об этом со ссылкой на двух топ-чиновников Минобороны США пишет The New York Times.
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Издание пишет, что в координационный центр входят офицеры-связисты 14 стран, включая Украину.
NYT отмечает, что о существовании такой оперативной группы под названием "Европейский командный центр Украины" ранее не сообщалось.
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В пригороде Штутгарта, на территории так называемых Казарм Патча, с 1952 года находится штаб-квартира Европейского командования ВС США.
Вчера, 21 апреля, в Пентагоне сообщили о выделении дополнительных $800 млн на оборону Украины. Средства пойдут на формирование пяти новых артдивизионов и более 120 беспилотников, созданных специально для ВСУ.
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