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В Штутгарте в центре координации офицеры 14 стран занимаются военной помощью Украине – NYT

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 10:00
В Штутгарте в центре координации офицеры 14 стран занимаются военной помощью Украине – NYT - Фото
База армии США Patch Barracks (фото - ЕРА)

В Штутгарте находится оперативная группа от Европейского командования ВС США, которая занимается координацией запросов Украины о необходимых ей вооружениях, поиском и доставкой их к границе нашей страны. Об этом со ссылкой на двух топ-чиновников Минобороны США пишет The New York Times.

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Издание пишет, что в координационный центр входят офицеры-связисты 14 стран, включая Украину.

NYT отмечает, что о существовании такой оперативной группы под названием "Европейский командный центр Украины" ранее не сообщалось.

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В пригороде Штутгарта, на территории так называемых Казарм Патча, с 1952 года находится штаб-квартира Европейского командования ВС США.

Вчера, 21 апреля, в Пентагоне сообщили о выделении дополнительных $800 млн на оборону Украины. Средства пойдут на формирование пяти новых артдивизионов и более 120 беспилотников, созданных специально для ВСУ.

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Евгений Пилипенко
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