В Штутгарте в центре координации офицеры 14 стран занимаются военной помощью Украине – NYT

В Штутгарте находится оперативная группа от Европейского командования ВС США, которая занимается координацией запросов Украины о необходимых ей вооружениях, поиском и доставкой их к границе нашей страны. Об этом со ссылкой на двух топ-чиновников Минобороны США пишет The New York Times.

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Издание пишет, что в координационный центр входят офицеры-связисты 14 стран, включая Украину.

NYT отмечает, что о существовании такой оперативной группы под названием "Европейский командный центр Украины" ранее не сообщалось.

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В пригороде Штутгарта, на территории так называемых Казарм Патча, с 1952 года находится штаб-квартира Европейского командования ВС США.

Вчера, 21 апреля, в Пентагоне сообщили о выделении дополнительных $800 млн на оборону Украины. Средства пойдут на формирование пяти новых артдивизионов и более 120 беспилотников, созданных специально для ВСУ.

В Великобритании украинских военных начали обучать работе с новыми видами вооружений. Министр обороны страны Уоллес заявил, что они передадут ВСУ "подходящие калибры".

Советник главы ОП Арестович считает, что на Западе "началось соревнование, кто больше даст оружия Украине".

Секретарь СНБО Данилов перечислил основных гарантов безопасности Украины – это "народ, армия и оружие".

SpaceX пресекла электромагнитную атаку РФ против Starlink в Украине – Пентагон в восторге.

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Евгений Пилипенко

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