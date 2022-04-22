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На Западе началось соревнование, кто больше даст оружия Украине — Арестович

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 00:04
На Западе началось соревнование, кто больше даст оружия Украине — Арестович - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео 4 канала/YouTube).jpg

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что многие западные страны начали активно поставлять Украине оружие, и это оружие изменит "правила игры" в войне России против нашей страны. Об этом он сказал в эфире видеоблога "Фейгин Live".

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"Там (на Западе, – ред.) началось соревнование, кто больше оружия даст Украине. Сегодня американцы объявили второй пакет помощи... И не только американцы. Голландцы, англичане, возможно, немцы и многие, многие другие. И БПЛА разведывательные, специально доработанные для украинских условий... Много чего вкусного поставляется", – сказал Арестович.

По его словам, новое оружие, которое получит Украина, изменит "правила игры" на поле боя.

"Я могу сказать, что как только это все приедет, горе будет тем, кто будет стоять напротив этих гаубиц. Потому что они дальнобойнее чем российские. Это значит, что будет выиграна контрбатарейная борьба... И это тупичок. Это то, что в англоязычной терминологии называется "оружие, меняющее правила игры". И этот песец подбирается на мягких лапках к российской армии на территории Украины", – сказал советник главы ОП.

На вопрос Марка Фейгина, "расстреливают ли в Офисе президента коррупционеров, которые захотят украсть", Арестович ответил: "Мне дали полномочия, я лично застрелю". По его словам, коррупция есть, но нужны факты, доказательства, "а с этим проблема".

  • Сегодня в Минобороны США сообщили, что в новый пакет военной помощи Украине на $800 млн войдут 155-мм гаубицы, снаряды к ним и тактические машины для буксировки.
Вадим Ребрина
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война оружие Алексей Арестович
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